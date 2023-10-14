Республіканці обрали свого кандидата на спікера Палати представників: він проти допомоги Україні

У п'ятницю 13 жовтня відбулося внутрішнє голосування, під час якого республіканці обрали свого кандидата на спікера Палати представників. Ним став Джим Джордан.

Зауважимо, що Джим Джордан відомий тим, що був одним з ініціаторів розслідування діяльності родини нинішнього президента США Джо Байдена, коли він обіймав посаду віцепрезидента. Крім того, він – противник фінансування військової допомоги Україні.

Тим часом Комісія Конгресу рекомендує США готуватися до одночасної війни з Китаєм і Росією, – Reuters

Маккарті підтримав Джордана

У ЗМІ пишуть, що на законодавців тиснула хвиля високопоставлених прихильників, зокрема Шон Хенніті з Fox News. Вони прагнули, щоб голосування відбулося на користь Джордана, щоб він замінив Кевіна Маккарті.

Тепер же Джордан з Огайо намагатиметься об'єднати колег з глибоко розколотої республіканської більшості у Палаті представників перед публічним голосуванням. За попередньою інформацією, воно має відбутися вже наступного тижня. Розподіл голосів на закритому голосуванні був таким: 124 проти 81 голосу на користь Джордана.

Я думаю, що Джордан зробить чудову роботу. Ми повинні повернути все на правильний шлях,

– сказав Маккарті перед голосуванням.

Сам Джордан, коли йшов на ранкове засідання, заявив, що дуже добре себе почуває.

Чим ще відомий Джордан