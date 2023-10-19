Джордан не боротиметься за крісло спікера Палати представників: він був проти допомоги Україні

У четвер 19 жовтня мала відбутися чергова спроба обрати спікера Палати представників США. Шанси обійняти цю посаду мав Джим Джордан, але він відмовився брати участь у виборах.

Про це журналістам розповіли кілька людей на умовах анонімності. Вони пояснили, чому республіканець від штату Огайо Джим Джордан відмовився брати участь у виборах.

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Джордан не боротиметься за крісло спікера Палати представників

Як зазначають джерела, Джордан у четвер не вимагатиме додаткового голосування за спікера. Ба більше, він підтримає план надання додаткових повноважень тимчасовому спікеру МакГенрі. Останній – республіканець від штату Північна Кароліна.

Джерела кажуть, що після двох турів голосування група республіканців дала зрозуміти, що у Джордана недостатньо підтримки. Відтак, він не зможе отримати посаду спікера Палати представників.

Тепер законодавці матимуть можливість розглянути пропозицію розширити повноваження МакГенрі.

Сам факт, що Джордан не зміг стати спікером Палати представників, позитивно вплине на підтримку Україні. А все тому, що він виступав проти того, щоб США надалі надавали нам озброєння задля протистояння російській агресії.

Що відомо про Джордана