Байден назвав умову, за якої може знятися з виборів президента США

Президент США Джо Байден заявив, що може відмовитися від участі у президентських виборах цього року. Втім, лише за однієї умови.

Причиною такого рішення можуть стати серйозні проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, що учора, 16 липня, Дональд Трамп став офіційним кандидатом у президенти США.

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За якої умови Байден зніме свою кандидатуру

Американський лідер зазначив, що готовий відмовитися від участі у президентських перегонах, якщо лікарі виявлять у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли й сказали, що у вас така проблема,

– сказав Байден.

Зауважимо, що ця заява пролунала на тлі суперечок між 81-річним демократом Джо Байденом та 78-річним республіканцем Дональдом Трампом щодо віку і того, як це впливає на здатність очолювати країну.

До слова, раніше Байден заявляв про те, що тільки "Господь Всемогутній" може змусити його зняти свою кандидатуру. Він також заявив, що знову балотується у презиленти США, адже знає, як вивести "цю країну на абсолютно новий рівень".