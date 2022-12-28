Зеленський передав нагороду від Байдена командиру батареї HIMARS, який воює на Донеччині

Володимир Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від президента США Джо Байдена. Раніше захисник передав американському лідеру свій Хрест бойових заслуг.

Під час виступу на засіданні Верховної Ради 28 грудня глава держави вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Джо Байдена.

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Президент США передав захиснику України американський символ

Байден передав командиру батареї HIMARS Павлу Чернявському спеціальний символ від президента США — Command Coin.

Глава держави нагадав, що на прохання цього захисника передав його Хрест бойових заслуг главі Білого дому. Тож американський президент вручив героєві нагороду у відповідь.

У цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї HIMARS, який відзначений "Хрестом бойових заслуг" і який передав цю відзнаку Президенту Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але в неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Coin – спеціальний символ від Президента Сполучених Штатів Америки,

– сказав Зеленський.

Зеленський нагородив понад 100 воїнів

. Павло Чернявський передав свій Хрест бойових заслуг Байдену через Зеленського, коли президент приїхав у Бахмут. Глава держави передав його главі Білого дому вже наступного дня, 21 грудня.

У цей же день, 28 грудня, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 119 військовослужбовців, двох із яких – посмертно. Відповідний указ № 900/2022 оприлюднили на сайті глави держави: