Байден погодився на розмову зі спікером Джонсоном: обговорять допомогу Україні

Президент США Джо Байден погодився провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Темою їх розмови має стати новий пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Байден переконаний, що республіканці роблять помилку, блокуючи схвалення фінансування для нашої держави. Зазначимо, що раніше Джонсон відмовився поставити пакет на голосування у Палаті представників.

Дивіться також "Привіт, Крим": які ще модифікації ракет ATACMS може отримати Україна і куди вони дістануть

Розмова з Джонсоном

Сенат США 13 лютого проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на понад 95,3 мільярда доларів. З них понад 60 мільярдів планують передати Україні. Однак спікер Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування, вимагаючи зустрічі з Джо Байден.

Американський лідер, своєю чергою, погодився на розмову зі спікером.

Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати,

– сказав Байден.

У розмові з журналістами президент США сказав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні. Також Байден додав, що республіканці роблять велику помилку, "відступаючи від загрози Росії" та "відступаючи від НАТО". Він зазначив, що це "просто шокує" і він "ніколи не бачив нічого подібного".

Допомога США Україні