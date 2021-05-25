Байден поговорить з Путіним про Білорусь та Україну, – Білий дім

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з президентом США Джо Байденом 16 червня у Женеві. У Білому домі розповіли, чого можуть стосуватись перемовини глав держав.

Деякі деталі щодо майбутньої зустрічі розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу. Вона підтвердила, що українське питання під час перемовин таки підіймуть.

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Байден підкреслить підтримку територіальної цілісності України

Президент також підніме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Він також планує підняти питання Білорусі,

– пояснила Псакі.

Передусім Байден та Путін обговорять двосторонні відносини Москви та Вашингтона. Мету зустрічі у Білому домі описали так: спробувати перетворити ці відносини на більш передбачувані та стабільні.

Президенти зустрінуться у Женеві

Зазначимо, що час та місце зустрічі підтвердили, як у Кремлі, так і Вашингтоні. Російська сторона повідомила, що обговорюватимуть тему співпраці між країнами, боротьбу з пандемією та "регіональні конфлікти".