Для України все зміниться: що може зробити Байден під кінець своєї каденції
Чинний президент США Джо Байден має ще чотири місяці до завершення своєї каденції. За цей час він може зважитись на дуже важливі рішення, які пов'язані з Україною.
Рішучі кроки з боку Байдена не лише допоможуть Україні, але й дадуть перевагу майбутньому кандидату у президенти США від демократів. Уріель Епштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative, у розмові з 24 Каналом пояснив, на що може піти Байден.
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Кілька місяців на важливе рішення
Джо Байден хоч зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів, однак він не планує достроково залишати пост президента. Це він підтвердив на своїх офіційних сторінках.
До виборів у Байдена є можливість дати вам (Україні – 24 Канал) абсолютно все, що можна, і розв'язати вам руки, щоб ви робили все можливе, аби завершити війну,
– наголосив Уріель Епштейн.
Для Байдена підтримка України на останніх місяцях його каденції вигідна не лише з геополітичної точки зору. Своїми діями він також може показати США, що демократи досі залишаються сильними та здатними на рішучі й важливі кроки. А отже, що і наступний кандидат від демократів також буде сильним і готовим до захисту вільного світу.