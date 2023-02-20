Підгорає: Скабєєва вийшла в терміновий ефір через візит Байдена у Київ

Джо Байден прибув із історичним візитом до Києва. Це перший його візит від початку повномасштабного вторгнення Росії. Росіян через це настільки "бомбить", що вони переконують, що "саме вони допомогли президенту США приїхати до України та зустрітися із Володимиром Зеленським".

Навіть пропагандистка Ольга Скабєєва вийшла в ефір "із терміновою новиною". У своїй програмі "60 мінут" вона показала відео із Байденом та Зеленським, які йшли Михайлівською площею до Стіни Пам'яті загиблих в російсько-українській війні.

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"Стовідсоткової впевненості немає через якість відео. Але чоловік на кадрах, і правда, дуже схожий на американського президента. Чекаємо офіційних підтверджень", – сказала пропагандистка.

Російську пропагандистку Скабєєву "рознесло" через візит Джо Байдена до України: дивіться відео

Скабєєву "рознесло"

Скабєєва просто не могла не згадати про те, що під час прогулянки президентів США та України була оголошена повітряна тривога по всій Україні.

"Через хвилину після її початку в Києві, із Михайлівського собору вийшла велика делегація з численною охороною", – розказала вона.

Далі ж Ольгу Скабєєву просто "рознесло" і вона продовжила "бризкати піною із рота".

За даними українських ЗМІ, в цьому храмі нібито пройшла зустріч Зеленського з його американським хазяїном. Україна при цьому необґрунтовано сподівається на перемогу в конфлікті,

– істерично заявила пропагандистка.

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