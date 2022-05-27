Джонсон каже про "повільний, але відчутний" прогрес Росії на Донбасі: закликає допомогти Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії зауважив, що Росії вдається, хоч і у повільному темпі, але досягати поставлених цілей на Донбасі. Тож він вкотре закликав весь світ допомогти Україні зі зброєю.

На цьому Борис Джонсон наголосив під час ефіру телеканалу Sky News. Він додав, що у Росії готові досягнути поставлених цілей попри колосальні втрати серед особового складу.

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Путін готовий на шалені втрати російських військових

Прем'єр-міністр Великої Британії підкреслив, що героїзм українців безпрецедентний. Водночас увесь світ не повинен бути завороженим лише відтісненням російських військових з Київщини та інших областей. Попри титанічне протистояння російській агресії, ворогові таки вдається досягати хоч малих, але успіхів.

Я боюся, що Путін – ціною великих втрат для себе і російських військових – продовжує гризти землю на Донбасі. Він продовжує поступово, повільно, але боюся, відчутно просуватися вперед,

– підкреслив Джонсон.

Саме тому, на його думку, надзвичайно важливо продовжувати підтримувати Україну зброєю. І мовиться не про автомати та каски, а про оснащення, яке дозволить вибити ворога з України.

Ситуація на Донбасі вкрай непроста

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко в коментарі "Громадському" розповів, що більшість Лиману перебуває під контролем російських бійців. Цей напрямок, додав він, надзвичайно важливий для окупантів. Його намагаються утримати, щоб не дозволити нашим військовим іти в контрнаступ.

Не вщухають також бої на Луганщині. Як повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, російські військові вдерлися в готель "Мир", що на околиці Сєвєродонецька. Над ним зараз наші підрозділи не мають контролю. Причому на саме місто загарбники наступають відразу з декількох напрямків.

Про загострення ситуації на Луганщині також наголосив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що російські військові намагаються поблизу Сєвєродонецька зімкнути два фланги. Причому в області тривають запеклі поєдинки за останні її райони.

Якби ж весь світ не зволікав з важким озброєнням для України, переконаний Веніславський, цього можна було б уникнути. Він також підкреслив, що наша держава для відсічі російським військовим потребує бойових броньованих машин, артилерії, а також РСЗВ.

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