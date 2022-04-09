Джонсон у Києві зустрічається з Зеленським

У Києві 9 квітня розпочалася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом Володимиром Зеленським.

Так, Борис Джонсон прибув до Києва з офіційним візитом. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга.

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Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським,

– написав Сибіга.

Він додав, що Велика Британія – лідер в оборонній підтримці України, в антивоєнній коаліції та санкціях проти Росії.

Зауважимо, Борис Джонсон ще в березні хотів приїхати в Україну, аби підтримати її в боротьбі проти агресії Росії.

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