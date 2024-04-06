Процес розпочався: чи відправлять Джонсона у відставку

Спікер Палати представників США Майк Джонсон продовжує гальмувати прийняття законопроєкту про фінансову допомогу для України. У Конгресі заговорили про відставку Джонсона.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Джонсон перебуває у складній ситуації. Він планує балотуватися в Конгрес США на майбутніх виборах, а республіканці винесли пропозицію про його відставку.

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Джонсон шукає вигоди

Достатньо одного конгресмена, щоб той подав пропозицію про відставку Джонсона з посади Спікера палати представників США. Це запускає процес голосування Парламенту.

Процес розпочався. Без голосів демократів Джонсон не зможе залишитися на цій посаді,

– сказав Шейтельман.

Як зазначив політтехнолог, Джонсон будує стратегію перемоги на майбутніх виборах, що відбудуться 5 листопада 2024 року, та залишитись на посаді.

Джонсон веде переговори з Байденом про те, що він внесе на голосування власний пакет допомоги для України, а Байден забере заборону на видання нових ліцензій на експорт із США зрідженого природного газу. Ймовірно, це запит його офіційних спонсорів, які займаються цим бізнесом в його штаті,

– зауважив Шейтельман.

Спікер Палати представників США намагається об'єднати допомогу Україні та власну вигоду.

Джонсон намагається обміняти питання України на захист своєї посади спікера, щоб дожити до виборів. Це не глобальна політика, а якісь дрібні інтереси,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Майкл Джонсон та законопроєкт про допомогу Україні