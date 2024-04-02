Джонсон кинув виклик Трампу

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон почав говорити про умови, які вже найближчими тижнями дозволять розблокувати довгоочікуване рішення про допомогу Україні. На перший погляд, ці умови можуть здаватися дивними.

Джонсон подбав про свою кар'єру

Спікер пропонує прив'язати рішення щодо допомоги Україні до тих рішень, які примусять президента США Джо Байдена скасувати власний мораторій на нові дозволи на експортні об'єкти зрідженого природного газу. Республіканці продемонструють це як справжню перемогу над кліматичним порядком денним президента США.

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Але питання не лише у тріумфі республіканців. Такий крок дозволить Джонсону повідомити своїм виборцям, що він розблокував експортний термінал у штаті Луїзіана, який має бути розташований вздовж судноплавного каналу, що з'єднує Мексиканську затоку з озером Чарльз.

Якщо таке рішення ухвалять, ніхто не зможе стати на перешкоді Джонсону, якщо він вирішить переобратися у Палату представників. Навіть конфлікт з республіканцями, які підтримують Дональда Трампа, і навіть конфлікт з самим Трампом не стануть проблемою для продовження політичної кар'єри Джонсона. З ним не відбудеться так, як було з Кевіном Маккарті, який після сварки з трампістами був змушений залишити не лише посаду спікера Палати представників, а й сам Конгрес.

Джонсон ставиться до ситуації досить серйозно. Це продемонструвало його нещодавнє інтерв'ю, у якому політик відкрито обговорював питання про те, як структурувати допомогу Україні. Хоча він підкреслював, що ще не прийшов до остаточного рішення, як саме запропонує голосувати Конгресу, але продовжує працювати над досягненням консенсусу серед республіканців.

Серед тих ідей, які висуває Джонсон, є і можливість продажу російських суверенних активів, які були заморожені на Заході. "Якщо ми зможемо використати захоплені активи російських олігархів, щоб допомогти Україні боротися з російською агресією – це буде просто справжня перемога", – сказав Джонсон.

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Така ідея раніше не мала підтримки в Адміністрації президента США. Але зараз, коли питання про необхідність допомоги Україні постало руба, не виключено, що Білий дім погодиться з цією пропозицією Джонсона. Тому знову збільшиться можливість того, що рішення про допомогу Україні ухвалять.

Тиск на спікера

Джонсон намагається маневрувати між двома силами. Радикальні трампісти серед депутатів Палати представників виступають проти будь-якої допомоги Україні. Хоча останнім часом навіть Трамп почав говорити на цю тему більш обережно. Він зауважив, що США могли б кредитувати Україну у її подальшій боротьбі з Росією. Але є й інші сили, тиск яких відчуває Джонсон, – це лідери практично всіх країн цивілізованого світу, які публічно і не публічно закликають його не зволікати з ухваленням рішень.

Джонсон усвідомлює, що коли Байден звинувачує республіканців у Конгресі у тому, що вони не дають можливості допомогти Україні, він таким чином посилює власні передвиборчі позиції у двобої з Трампом. Це є американська громадська думка. Очевидно, що саме під її впливом Джонсон розмовляв з Володимиром Зеленським, який пояснив спікеру, що Україна зараз потерпає від відсутності американської допомоги.

Сам факт розмови Зеленського і Джонсона демонструє, що спікер Палати представників став серйозніше ставитися до необхідності ухвалення рішення щодо допомоги Україні.

Ніде правди діти – питання американської допомоги є зараз принциповим з погляду кількості зброї, якою можуть оперувати Сили оборони України. Тим більше, що росіяни готуються до нових наступальних дій з метою окупації нових українських регіонів. План Трампа про те, що він домовиться з Владіміром Путіним, якщо стане президентом, ставиться під сумнів.

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Якщо Путін буде оперувати значно більшою кількістю українських земель, то виникне питання – а навіщо йому домовлятися з президентом США, якщо у нього є можливість продовжувати свої агресивні дії? Це буде стосуватися не лише України, а й інших колишніх радянських республік.

США мають бути зацікавлені у тому, щоб українська армія стримувала Росію і не створювала у Путіна ілюзій, що він може здобути контроль над іншими державами. Ситуація більш серйозна та загрозлива, ніж можуть уявити собі Трамп і Джонсон. Їм краще не переконуватися у правдивості цієї оцінки під час перебування у передвиборчій боротьбі.

Якщо російсько-український конфлікт буде продовжуватися на користь Путіна – наступному американському президенту не позаздриш.