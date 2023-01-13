Джонсон може найближчим часом приїхати в Україну

Експрем'єр Великої Британії та добрий друг України Борис Джонсон може невдовзі навідатися в Україну. Під час поїздки політик може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про ймовірний візит Джонсона пише преса, проте офіційного підтвердження від нього поки не надходило. Його прессекретар відмовився від коментарів.

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Джонсон сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні проти її російських агресорів. Українські джерела також повідомили, що він мав намір поїхати до Києва, але поки немає конкретної інформації щодо дат. Вони додали, що Зеленський і Джонсон вважають один одного друзями,

– інформує видання.

Водночас у ЗМІ припускають, що така поїздка може викликати занепокоєння у високопоставлених консерваторів. Вони переймаються тим, що візит може підірвати авторитет Ріші Сунака.

На Даунінг-стріт не було відомо про заплановану поїздку, хоча інсайдери в уряді сказали, що вони спокійно ставляться до того, що попередник Сунака представляє Великобританію таким чином.

Ця поїздка стане четвертим візитом Джонсона

Ця поїздка Бориса Джонсона до Києва стане четвертою. Вперше він був у квітні, майже відразу після того, як російські війська відступили від столиці України.

Вдруге він раптово приїхав у червні та знову повернувся в серпні на День незалежності України.

Любов українців до Бориса "Джонсонюка"

За потужну підтримку та сміливі візити до воєнного Києва Джонсон українцям неабияк симпатизує. Жартома його прізвище називають на український лад – Джонсонюк.

Крилатою стала і фраза політика "Добрий день, everybody" – володіння українською він продемонстрував під час одного зі своїх візитів. Згодом він її дещо змінив, привітавши українців з новорічно-різдвяними святами.