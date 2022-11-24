У Німеччині різко відповіли на критику Джонсона щодо непідтримки України

Борис Джонсон розкритикував три країни Євросоюзу за їхню поведінку перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Серед них була й Німеччина.

Так, за словами Джонсона, Німеччина до повномасштабного воргнення Росії вважала, що краще буде, якщо війна завершиться швидко, а Україна складе зброю та програє, ніж буде втягненою в тривалу війну. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

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Німеччина очікувала, що Україна швидко впаде

Також в інтерв'ю Джонсон стверджував, що настрої у європейських столицях перед повномасштабним вторгненням дуже різнилися, а тому не було єдності та однозначної підтримки України, яка є зараз. Наприклад, він заявив, що президент Франції Еммануель Макрон заперечував загрозу вторгнення, а Італія, яку очолював тоді Маріо Драгі, заявила, що не може допомогти, оскільки вона дуже залежна від російських вуглеводнів.

Однак Джонсон також підкреслив, що після 24 лютого ставлення в Європі швидко змінилося.

Після всіх моїх тривог... я віддаю належне тому, як діяв ЄС. Вони об’єдналися. Санкції були жорсткими,

– сказав він.

Однак у Берліні гнівно відповіли на такі слова. Речник німецького канцлера Олафа Шольца дипломатично розкритикував колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. Також він зазначив, що у Бориса Джонсона "унікальні стосунки з правдою".

Ми знаємо, що дуже цікавий колишній прем'єр-міністр завжди має унікальні стосунки з правдою, і цей випадок не є винятком,

– сказав він.

Про це говоив й експосол України в Німеччині

Зауважимо, що такі твердження експрем'єр-міністра Великої Британії схожі на заяви колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника. Він раніше повідомив, що німецькі політики очікували поразки України протягом трьох днів після початку повномасштабного вторгнення, і тому вважали, що безглуздо надавати будь-яку допомогу нашій державі. За його словами, про це вони самі йому повідомили перед вторгненням.

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За словами Мельника, Україна ще 14 лютого:

попереджала Німеччину, що Київ можуть розбомбити найближчими днями,

просила 12 тисяч протитанкових ракет.

Пізніше Андрій Мельник заявив, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер був проти постачання зброї Україні або відключення Росії від міжнародних банківських платежів Swift. Ба більше, Лінднер з посмішкою сказав йому, що він думає, що Україна розвалиться за кілька годин, і що він готовий говорити з маріонетковим режимом, який встановить Росія. Ці звинувачення міністерство фінансів Німеччини також відкинуло.

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