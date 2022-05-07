Джонсон у розмові з Макроном закликав не вести переговори з Росією на її умовах

Прем'єр Великої Британії у розмові з президентом Франції закликав не вести переговори з Росією на її умовах. Політики засудили "смертельну безглуздість" Путіна у війні проти України.

Також вони обговорили двосторонні відносини та як можна допомогти Україні й ізолювати Росію. Відповідну інформацію опублікували на сайті уряду Великої Британії 6 травня.

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Джонсон закликав не вести переговорів з Москвою на її умовах

Сьогодні (мовиться про 6 травня – 24 канал) прем'єр-міністр розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб привітати його з нещодавньою перемогою на виборах,

– мовиться у повідомленні.

Під час перемовин політики домовились активізувати відносини між Великою Британією та Францією, щоб разом працювати зокрема й над питаннями протистояння автократіям, глобальної енергетичної безпеки.

Щодо України, прем'єр-міністр Джонсон та президент Макрон:

засудили смертельну безглуздість Путіна;

погодилися тісніше координувати питання щодо довгострокової безпеки та економічної підтримки України;

а також заходів з ізоляції Росії.

"Прем'єр-міністр розповів про свій візит у Київ минулого місяця та поділився своєю впевненістю в тому, що Україна переможе, якщо їй нададуть необхідну оборонну військову допомогу. Він закликав утриматися від будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення, але підтвердив, що це рішення за українським урядом", –мовиться на сайті британського уряду.

Також Борис Джонсон та Еммануель Макрон обговорили зростання цін на енергоносії через почату Путіним війну, а також домовились працювати через G7, щоб пом'якшити наслідки російсько-української війни на економіку країн, що розвиваються.

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