Джонсон винесе питання допомоги Україні та Ізраїлю на голосування: чиновник назвав дату

Спікер Палати представників США Майк Джонсон за кілька днів винесе на голосування пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Тексти відповідних законопроєктів повинні бути опубліковані найближчим часом.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що 20 квітня планує винести на голосування пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Про це він написав у листі до членів нижньої палати Конгресу 17 квітня.

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Джонсон опублікує законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

Джонсон підготував 3 окремі законопроєкти про допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні. Очікується, що їх опублікують впродовж 17 квітня.

У своєму листі він пояснив, що законопроєкти будуть об'єднані процедурно, а їхнє внесення в середу дозволить провести обговорення можливих поправок.

Комітет з питань регламенту Палати представників сьогодні опублікує текст трьох законопроєктів щодо фінансування національної безпеки США та союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включно з кредитною структурою надання допомоги, а також посиленням підзвітності,

– мовиться в повідомленні.

Також Джонсон пізніше опублікує четвертий законопроєкт про примусовий продаж TikTok, використання заарештованих російських активів і санкції та "інші заходи з протистояння Росії, Китаю та Ірану". Крім цього, пізніше буде опублікований законопроєкт щодо безпеки кордонів.

Що передувало