Джонсон вкотре підтвердив Зеленському, що Британія сприятиме поразці Путіна

Велика Британія всіляко підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами. Прем'єр Борис Джонсон заявив, що його країна сприятиме поразці президента держави-агресорки Володимира Путіна.

Про це він повідомив під час чергової розмови з президентом Володимиром Зеленським. Вона відбулася 30 квітня.

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Британія сприятиме поразці Путіна

Джонсон розповів, що мав розмову із Зеленським. Британський прем'єр запевнив, що Україні продовжуватимуть надавати військову та гуманітарну допомогу, аби ЗСУ мало усе необхідне обладнання для боротьби із російськими окупантами.

Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна,

– заявив Джонсон.

Глава держави зауважив, що обговорював з прем'єром Британії підтримку України. Він розповів Джонсону про актуальну ситуацію на полі бою в районах активних зіткнень. Також вони детально говорили про ситуацію на Сході, Півдні та в Маріуполі.

Коротко про підтримку України Великою Британією

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі нещодавно заявив, що не бачить проблеми, якщо ЗСУ завдаватимуть ударів з британської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Він вважає це законним правом України під час війни. Адже в такий спосіб можна знищити ворожі логістичні лінії, запаси боєприпасів та палива.

Заява Гіппі викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Проте Джонсон підтвердив, що Україна має право захищатися таким чином.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що Путін обов'язково повинен відповісти за свої вчинки. Британія робить усе можливе, щоб підтримати Україну та забезпечити поразку кремлівського диктатора.

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