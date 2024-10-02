Ознака відчаю: чому спікер Джонсон вимагає відставки посла України у США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зажадав звільнення українського посла Оксани Маркарової. Це свідчить, що американська виборча кампанія є дуже напруженою.

Про це 24 Каналу сказав економіст, радник компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш, зауваживши, що республіканці вдаються до крайніх заходів.

Читайте також Голодні ігри․ Що не так зі скандалом через візит Зеленського у США та чи винна Маркарова

Чим Маркарова не вгодила Джонсону

Радник компанії BlueBay Asset Management зазначив, що якби Джонсону вдалося домогтися звільнення Маркарової – це стало б великою помилкою.

На його думку, пані посол мала б заявити, що піде у відставку, якщо це також зробить посол Угорщини через вплив Будапешту на вибори у США.

Він зауважив, що угорський вплив був значно безпосереднішим, ніж усе, що робила Україна. Адже прем'єр цієї країни Віктор Орбан явно підтримав Трампа, чітко заявивши, що перемога кандидата від республіканців була б найкращим результатом.

Зеленський нічого подібного не говорив,

– наголосив Тімоті Еш.

Він також додав, що Маркарова добре впоралася зі своїм завданням на посаді посла у США.

Зауважимо, що Джей Ді Венс, якого Дональд Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США, розкритикував Володимира Зеленського. Зробив він це під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії, знову заговоривши про візит президента України на завод у цьому штаті.

Про що свідчить вимога звільнити Маркарову

Тімоті Еш заявив, що така заява з боку республіканців є свідченням того, що виборча кампанія у США дуже напружена.

Я вважаю, що це ознака їхнього відчаю,

– заявив економіст.

Він зауважив, що Трамп зараз фактично перебуває в обороні. А опитування громадської думки свідчать про перевагу Камали Гарріс, яка виграє у ключових штатах, зокрема у Пенсильванії. Тож схоже, що республіканці йдуть на крайні заходи.