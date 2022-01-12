Джонсон зізнався в парламенті, що був на вечірці під час локдауну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що відвідував вечірку під час локдауну. Водночас він запевнив, що вважав захід робочим.

Джонсон також сказав, що йому відомо, як гніваються британці на нього й уряд. Але Даунінг-стріт – це великий комплекс і він думав, що вечірка була робочим заходом.

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Пішов через 25 хвилин

За словами прем'єра Великої Британії, коли він зайшов у сад 20 травня 2020 року, то був на вечірці лише 25 хвилин і тоді покинув її.

Також Джонсон наголосив, що тепер він знає, що мав закінчити захід. Тоді він вибачився за свої дії.



Борис Джонсон під час порушення карантину / Фото The Guardian

Упродовж грудня 2021 кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії зростала дуже швидко. Наприклад, 29 та 30 грудня повідомляли щодня про майже 200 тисяч нових хворих.

Що відомо про скандал

Британські журналісти оприлюднили світлину, на якій видно Бориса Джонсона, на якій він з дружиною та іншими людьми сидить в саду на Даунінг-стріт. Вони смакували сир та вино в колективі, коли країна переживала жорсткі карантинні обмеження.

Відтак Бориса Джонсона звинуватили в порушенні правил локдауну. В адміністрації політика цю інформацію спростовували та заявляли, що у той день на Даунінг-стріт була робоча зустріч.

Закид прем'єрові полягає в тому, що у травні 2020 року у Великій Британії ввели правило про соціальне дистанціювання. Діяло також обмеження щодо можливої зустрічі лише 2 людей на відстані 2 метрів просто неба.

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