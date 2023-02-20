Підтримка посилюється: прем'єрка Італії у Києві може оголосити про надання ЗРК SAMP/T

Днями прем’єрка Італії Джорджія Мелоні планує приїхати до Києва, щоби предемонструвати свою підтримку Україні. Під час її візиту можуть бути підтверджені певні кроки щодо зміцнення української оборони.

Так у коментарі 24 Каналу заявила громадська діячка з Італії Марина Соріна. Мовиться, зокрема, про надання протиракетного комплексу SAMP/T.

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"Я впевнена, що це буде, але треба не забувати, що ці дорогі протиракетні системи італійці будуть постачати разом з Францією. Тобто, це не суто італійська ініціатива", – сказала вона.

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Можливі поставки

Соріна зазначила, що коли міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував поставки цих протиракетних комплексів, він зауважив, що це настільки складне обладнання, що війна може завершитися до того, як українські військові навчаться ним керувати.

"Тобто, він сам підкреслив, що це так, це буде, але коли це буде – хтозна. І це він говорив офіційно", – розказала вона.

Громадська діячка сподівається, що Таяні змінить свою думку. Водночас вона зауважила, що треба бути реалістом і розуміти, що кожного місяця обладнання стає складнішим і керувати ним стає теж складніше, у порівнянні зі зброєю, до якої вже звикли.

"Тому і час, який це потребує, теж збільшується. І це не гальмування, це якісність підготовки", – додала вона.

Підтримка України від прем'єрки Італії

Марина Соріна розказала, що з точки зору прийняття рішень, важливо, що робить і говорить прем’єрка Італії.

Ми трішки боялися, що це були лише передвиборчі обіцянки, але зараз вже достатньо часу пройшло і ми бачимо, що вона насправді підтримує Україну і розуміє, наскільки небезпечно це не робити,

– зазначила Соріна.

Громадська діячка сподівається, що після свого візиту Мелоні на емоційному рівні більше зблизиться з українською реальністю.

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