Мелоні обіцяє підтримувати Україну й не піддаватися на шантаж Путіна

Нова прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що буде підтримувати Україну. За її словами, вона не зважатиме на будь-який газовий шантаж російського диктатора Владіміра Путіна.

Про це Мелоні повідомила під час своєї промови у парламенті 25 жовтня. Таким чином, прем'єрка Італії виступає проти агресії Росії.

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Мелоні обіцяє підтримувати Україну

За її словами, Італія продовжуватиме підтримувати західні санкції проти путінського режиму, не зважаючи на будь-який газовий шантаж.

Поступка путінському шантажу у сфері енергетики не вирішить проблему, а посилить її, відкривши шлях до нових вимог і шантажу,

– наголосила Мелоні.

До речі, у Росії дуже раділи відставці попередника Джорджії Мелоні – Маріо Драгі. Жителі країни-агресорки думали, що до уряду прийде проросійський політик і підтримуватиме їх. Втім, виявилось все навпаки.

Мелоні досить дружня до України. Проте її союзники мали складну історію стосунків з Росією та Владіміром Путіним.

Нагадаємо, що раніше Джорджія Мелоні запевнила Володимира Зеленського у лояльній підтримці українського народу.

"Дорогий Володимире Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу лояльну підтримку справи свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною", – заявляла вона.

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