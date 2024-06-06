"Інакше Україна буде поневолена": Байден пообіцяв підтримку у боротьбі з Росією
США разом з союзниками продовжать свою підтримку України у боротьбі з російськими окупантами. Американці не допустять поневолення України, що поставить під загрозу безпеку всієї Європи.
Президент США Джо Байден заявив про це, перебуваючи у Франції на відзначенні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, передає 24 Канал.
Дивіться також В Силах оборони повідомили, що росіяни рвуться до життєво важливої траси на Костянтинівку
Коаліція союзників продовжить допомагати Україні
Байден під час промови зазначив, що Росія за час вторгнення в Україну втратила 350 тисяч військових загиблими або пораненими. Він запевнив, що США разом із коаліцією з понад 50 країн допомагають і продовжуватимуть допомагати Україні.
Ми не відступимо, інакше Україна буде поневолена, її сусіди опиняться під загрозою, вся Європа опиниться під загрозою. Ми не можемо цього допустити,
– наголосив президент США.
Байден також провів паралелі між загарбницькими діями гітлерівської Німеччини та агресивною війною Росії. Він наголосив на важливості співпраці США із союзниками по світу у допомозі в боротьбі із загарбником. За його словами, "ізоляціонізм не був відповіддю 80 років тому, і не є відповіддю зараз".
Світ відзначає висадку союзників у Нормандії
- 6 червня Володимир Зеленський прибув у Францію з нагоди 80-річчя з дня висадки союзників у Нормандії.
- Зустріч світових лідерів у Нормандії має стати історичною. У межах зустрічей у Нормандії обговорять важливі для України питання. Йдеться про військову та фінансову підтримку, а також – безпекові гарантії.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що Росії не можна надати можливість вирости ресурсно. За його словами, про це треба говорити на різних міжнародних майданчиках – і на святкуванні висадки в Нормандії також.
- На думку Подоляка, президент запропонує "розв'язати питання глобальних правил, глобальної безпеки й примусу країн, які хочуть займатися беззаконням".