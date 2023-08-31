Знімає ролики з трунами: що відомо про жінку, яка була у машині з застреленим Сілогавою

Правоохоронець у Дніпрі застрелив Джумбері Сілогаву, який напав на поліцейську. Жінка, яка була в Jaguar з загиблим, теж брала участь у бійці.

Окрім того, в автівці перебували двоє синів загиблого. Спершу повідомляли, що за кермом Jaguar була дружина Сілогави – Наталія.

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Водночас згодом з'ясувалося, що подружжя розлучилося у квітні 2023 року. Причиною стала Тетяна Патинка. Розповідають, що вона була коханкою загиблого. До слова, Jaguar, у якому вони їхали, записаний на Наталію.

У день загибелі Сілогава з Патинкою та двома синами зібралися їхати на море. Дружина не знала, що чоловік, вочевидь, був нетверезим. Вона прибула на місце інциденту й забрала дітей.

До загибелі Сілогави колишнє подружжя з'ясовувало стосунки у судах.

Що відомо про Тетяну Патинку

Патинці – 23 роки. Родом вона з селища міського типу Петриківка на Дніпропетровщині. Власне там жив й сам Сілогава. У нього був ритуальний бізнес. Вочевидь, Патинка також була дотична до цієї сфери. Вона викладала тіктоки на фоні трун та аргументує їх так званим "чорним гумором".

Дівчина закінчила місцевий ліцей. Свого часу там викладала її бабуся.

Вона ще у школі займалася спортом, грала у волейбол, футбол, тому пішла у спортивний коледж, – розповіла екс-однокласниця Патинки.

Згодом дівчина навчалася у Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання. Була учасницею збірної команди з волейболу. Часто вони здобували призові місця.

Чим наразі займається дівчина, у коледжі не знають.

Один з тіктоків Патинки: дивіться відео

Повідомляють, що, вочевидь, за кермом був власне Сілогава. Водночас, коли поліцейські почали зупиняти машину за порушення правил дорожнього руху, вони з Патинкою помінялися місцями.

Сілогаву вже поховали – напередодні Дня народження. 1 вересня йому мало виповнитися 39 років.