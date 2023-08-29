Прощання з легендарним пілотом "Джусом" у Києві: щемливий фоторепортаж
У Києві 29 серпня відбулося прощання з легендарним українським пілотом Андрієм Пільщиковим, що мав позивний "Джус". Він загинув в авіакатастрофі в Житомирській області.
З українським пілотом могли попрощатися всі охочі. Все це відбувалося в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви, пише 24 Канал.
До теми У Києві попрощалися з легендарним пілотом "Джусом"
Як відбулося прощання з "Джусом"
На прощання до загиблого пілота "Джуса" завітало багато людей. Серед них можна помітити й таких відомих особистостей, як: речник Повітряних сил Юрій Ігнат, український волонтер та блогер Сергій Стерненко, а також волонтер Сергій Притула.
Багато хто не міг стримувати емоції через трагічну смерть льотчика. Тому більшість людей плакали на цьому прощанні в Патріаршому соборі.
У Києві відбулося прощання з "Джусом" / Фото 24 Каналу
На цій церемонії також були присутній рідні та близькі "Джуса". Всього на прощанні були близько 300 осіб.
У пам'ять про загибель військового люди несли квіти, зокрема, і соняшники, які є символом трагічно загиблих захисників українців. Варто зазначити, що прощання відбулося саме у День пам'яті захисників нашої держави.
Люди провели "Джуса" в останню путь / Фото 24 Каналу
Уся церемонія прощання завершилася близько 12 години дня. Українського пілота тепер мають поховати на Аскольдовій могилі, що в українській столиці.
Наостанок священник УГКЦ, який вів церемонію прощання, сказав, що Україна "прощається з одним з найкращих своїх синів, який буде янголом-охоронцем на небі".
Що відомо про авіакатастрофу в Житомирській області
- У Житомирській області 26 серпня на одному з аеродромів зіткнулося два тренувально-бойові літаки L-39, де загинули 3 льотчики нашої держави. В одному з цих повітряних суден був відомий український пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус".
- Згодом у Повітряних силах назвали імена інших двох загиблих пілотів. Ними виявилися майори Сергій Проказін і В'ячеслав Мінка.
- Розслідування цієї авіакатастрофи наразі веде Державне бюро розслідування. Зокрема, речниця ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що вже розпочалася розшифровка чорних скриньок.
- Наразі правоохоронці розглядають три версії трагедії з українськими пілотами. Серед них технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації польотів.