Прощання з легендарним пілотом "Джусом" у Києві: щемливий фоторепортаж

У Києві 29 серпня відбулося прощання з легендарним українським пілотом Андрієм Пільщиковим, що мав позивний "Джус". Він загинув в авіакатастрофі в Житомирській області.

З українським пілотом могли попрощатися всі охочі. Все це відбувалося в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви, пише 24 Канал.

До теми У Києві попрощалися з легендарним пілотом "Джусом"

Як відбулося прощання з "Джусом"

На прощання до загиблого пілота "Джуса" завітало багато людей. Серед них можна помітити й таких відомих особистостей, як: речник Повітряних сил Юрій Ігнат, український волонтер та блогер Сергій Стерненко, а також волонтер Сергій Притула.

Багато хто не міг стримувати емоції через трагічну смерть льотчика. Тому більшість людей плакали на цьому прощанні в Патріаршому соборі.

У Києві відбулося прощання з "Джусом" / Фото 24 Каналу

На цій церемонії також були присутній рідні та близькі "Джуса". Всього на прощанні були близько 300 осіб.

У пам'ять про загибель військового люди несли квіти, зокрема, і соняшники, які є символом трагічно загиблих захисників українців. Варто зазначити, що прощання відбулося саме у День пам'яті захисників нашої держави.

Люди провели "Джуса" в останню путь / Фото 24 Каналу

Уся церемонія прощання завершилася близько 12 години дня. Українського пілота тепер мають поховати на Аскольдовій могилі, що в українській столиці.

Наостанок священник УГКЦ, який вів церемонію прощання, сказав, що Україна "прощається з одним з найкращих своїх синів, який буде янголом-охоронцем на небі".

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