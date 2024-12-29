"Андрійку, ти це заслужив": матір "Джуса" принесла на могилу його посмертний орден Героя України
Наприкінці вересня 2024 року українському пілотові Андрію "Джусу" Пільщикову посмертно присвоїли звання Героя України. Мати захисника принесла нагороду до його могили.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Лілії Авер'янової.
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Мама "Джуса" відвідала його могилу з нагородою
У неділю, 29 грудня, мати загиблого "Джуса" прийшла на могилу сина з його нагородою. Жінка опублікувала фото найвищої відзнаки, якої її син був удостоєний посмертно. Також прикріпила кадри нагороди на тлі портрета Андрія.
Посмертна нагорода "Джуса" / фото Лілії Авер'янової
"Андрійку, ти це заслужив", – написала мама "Джуса".
Мама "Джуса" з його посмертною нагородою / фото Лілії Авер'янової
Зазначимо, про присвоєння військовому льотчику Андрію Пільщикову звання Герой України свідчить указ президента №658/2024, датований напередодні, 30 вересня. На сайті президента вказано, що з березня 2022-го до серпня 2023-го пілот здійснив 101 бойовий виліт. Завдяки цьому вдалося знищити повітряні цілі, комплекси ППО, озброєння, авіаційну та військову техніку росіян.
Орден "Золота зірка" загиблого пілота / фото Лілії Авер'янової
Додамо, що "Джус" загинув 25 серпня 2023 року внаслідок зіткнення двох військових літаків.