Спочивай, ти і так багато зробив для нас, – Ігнат присвятив щемливий допис "Джусу"

Юрій Ігнат відреагував на новину про смерть "Джуса". Він розповів у соцмережах, яким був цей легендарний український пілот.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що майор Андрій Пільщиков з позивним "Джус" присвятив своє коротке, але дуже яскраве життя бойовій авіації. Цей пілот марив F-16 в українському небі та зробив величезну роботу щодо цього питання.

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"Джус" був реформатором

Ігнат назвав "Джуса" чудовим комунікатором з мегазнаннями та мегаталантом. Цей молодий офіцер брав участь в багатьох проєктах та був рушієм реформ в авіації Повітряних сил. За його словами, шалені ідеї цього пілота давали неймовірний результат. Він сказав, що льотчик добре знався на авіації та ЗРВ та писав йому у месенджери тисячі повідомлень.

Рік тому у США Андрій зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби Повітряних сил, був постійно на зв’язку з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16,

– написав Ігнат.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ, "Джус" добре володів англійською і за час російсько-української війни дав десятки інтерв’ю західним медіа. Ігнат додав, що цей пілот дуже хотів політати на F-16.

Ти був більше, ніж друг! Спочивай, ти і так багато зробив для нас,

– сказав він.

Ігнат додав, що за "Джуса" на американських винищувачах політають його побратими. Вони завзято воюватимуть "за всіх пілотів, яких забрала ця клята війна".

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