Дзвінок між Байденом та Зеленським може відбутися перед самітом із Путіним, – ЗМІ

Українська сторона разом із США опрацьовують можливість телефонного дзвінка між Зеленським і Байденом. Здійснити його мають начебто перед самим самітом Євросоюзу і США.

Як повідомило ЗМІ джерело в уряді, українська та американська сторона зараз працюють над тим, щоб цей дзвінок відбувся. Зустріч із Путіним у Байдена запланована у Женеві.

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Дзвінок перед зустріччю із Путіним

У середині червня Джозеф Байден вперше як президент приїде до Європи, де проведе низку важливих зустрічей. Зокрема, він поспілкується із лідерами ЄС, а вже наступного дня – говоритиме з Путіним. Станеться це 16 червня – дата погоджена і Кремлем, і Білим домом.

Відтак дзвінок, про який пишуть у ЗМІ, має відбутися протягом наступних двох тижнів.

У Білому домі заявили, що на зустрічі передовсім говоритимуть про двосторонні відносини США і Росії. Втім, Байден збирається підняти і питання цілісності України, а також ситуації у Білорусі.

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