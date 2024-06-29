Олена Пех вперше зателефонувала доньці після звільнення з російського полону: щемливе відео

З російського полону 28 червня повернули десятьох людей, серед них Олена Пех. Вона перебувала у російському полоні 6 років.

Одразу після прибуття на рідну землю жінка зателефонувала своїй доньці. Відповідне відео оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Олена Пех вперше зателефонувала доньці після звільнення

Олена Пех, наукова співробітниця Горлівського художнього музею, яку росіяни утримували 6 років, після повернення в Україну найперше зателефонувала своїй доньці.

Розмова Олени Пех з донькою: дивіться відео

У березні 2020 року Олену Пех "засудили" до 13 років позбавлення волі. Вона була у колонії № 127 в окупованому Сніжному, що у Донецькій області.

За даними ІСОМ Ukraine, у 2014 році Олена Пех разом з неповнолітньою донькою виїхала з окупованої Горлівки до Одеси. У 2016 році у її мами, яка залишилась в окупованому місті, погіршилось здоров'я. Через це жінка вимушена була їздити на окуповану територію.

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