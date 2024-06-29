Олена Пех вперше зателефонувала доньці після звільнення з російського полону: щемливе відео

29 червня 2024, 17:58
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Джерело:

Дмитро Лубінець

З російського полону 28 червня повернули десятьох людей, серед них Олена Пех. Вона перебувала у російському полоні 6 років.

Одразу після прибуття на рідну землю жінка зателефонувала своїй доньці. Відповідне відео оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Олена Пех вперше зателефонувала доньці після звільнення

Олена Пех, наукова співробітниця Горлівського художнього музею, яку росіяни утримували 6 років, після повернення в Україну найперше зателефонувала своїй доньці.

Розмова Олени Пех з донькою: дивіться відео

У березні 2020 року Олену Пех "засудили" до 13 років позбавлення волі. Вона була у колонії № 127 в окупованому Сніжному, що у Донецькій області.

За даними ІСОМ Ukraine, у 2014 році Олена Пех разом з неповнолітньою донькою виїхала з окупованої Горлівки до Одеси. У 2016 році у її мами, яка залишилась в окупованому місті, погіршилось здоров'я. Через це жінка вимушена була їздити на окуповану територію.

Що ще відомо про повернення цивільних з російського полону

  • Ще один політичний бранець – Валерій Матюшенко. Окупанти затримали цивільного на Донеччині ще в липні 2017 року. Згодом незаконно ув'язнили до 10 років позбавлення волі. 
  • Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.
  • Ще 5 цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.
Автор: Маргарита Волошина