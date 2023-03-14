Головний перемовник: як Сі Цзіньпін міг би допомогти Україні закінчити війну

У США підтримують можливу розмову Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським. Однак чи відбудеться такий дзвінок, багато у чому залежить від Москви.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Максим Ялі. Він нагадав, що лідер Китаю найближчим часом планує поїздку в Росію.

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У Москві Сі Цзіньпін зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним, зокрема для того, аби обговорити війну в Україні. На думку Ялі, ця розмова може визначити, чи надалі відбудеться розмова лідера Китаю з президентом України.

"Усе залежить від того, що Путін там йому нашепче у Москві", – зауважив політолог.

Чи відбудеться розмова Сі з Зеленським

Однак Ялі вважає, що рано чи пізно Сі та Зеленський мають поспілкуватися. Адже Китай все більше залучається до теми війни в Україні. Якщо раніше Пекін обмежувався заявами про нейтралітет, то 24 лютого представив свій "мирний план".

Після того, як лідер Китаю побуває у Москві, буде логічно, якщо він поговорить і з Зеленським. Під час цієї розмови Сі може запропонувати механізми реалізації припинення війни,

– сказав Ялі.

Політолог наголосив, що той, хто стане головним перемовником і покладе край цій війні чи принаймні зупинить активні бойові дії, отримає величезні бонуси у дипломатичному статусі.

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Вплив Китаю посилюється

За словами політолога, вплив Пекіна на світовій арені поступово збільшується. Зокрема, за посередництва Китаю Саудівська Аравія та Іран відновили двосторонні відносини.

Це серйозний дипломатичний прорив, адже ці країни де-факто воювали у Ємені,

– розповів Ялі.

Він додав, що відновлення відносин – це величезний успіх, який був досягнутий саме завдяки Пекіну.

Сі Цзіньпін може натиснути на Путіна

Так само, на думку політолога, Китай намагатиметься впливати на обидві сторони конфлікту в Україні.

Китай має набагато більший вплив на Росію, аніж США. Саме Пекін і особисто Сі Цзіньпін може натиснути на Путіна для того, щоб той пішов на певні поступки,

– сказав Ялі.

Він додав, що китайський лідер міг би змусити очільника Кремля виконати те, що написано у 1 пункті "мирного плану" від Пекіна. Йдеться про "повагу до суверенітету всіх країн та підтримку цілісності всіх країн". Як зазначив Ялі, Росія порушила цей пункт, вдершись в Україну.

"Головне, аби війна припинилася на наших умовах"

Ялі вважає, що Сі Цзіньпін має достатньо влади, аби змусити російського диктатора поступитися своїми загарбницькими амбіціями.

Для нас не так важливо, хто отримає лаври дипломатичного переможця. Головне, аби війна припинилася на наших умовах,

– наголосив політолог.

Він додав, що Україна не зацікавлена у тому, аби бойові дії тривали довго. Адже війна відбувається на нашій території і гинуть українські громадяни.

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