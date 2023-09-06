Залишає закритими декларації: петиція з вимогою ветувати закон набрала 25 тисяч голосів

Петиція із закликом до Володимира Зеленського ветувати закон про е-декларування набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів. Люди виступили проти приховування декларацій чиновників ще на рік.

Петиція з'явилась на сайті 6 вересня та станом на вечір цього ж дня набрала вже понад 25 тисяч голосів. Так, станом на 21:54 було 36 тисяч 607 голосів, пише 24 Канал.

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Яке прохання до Зеленського містить петиція

Автор петиції розповів, що 5 вересня 2023 року народні депутати України у Верховній Раді проголосували у другому читанні за проєкт закону №9534, який нібито мав відновити декларування чиновників.

Однак насправді у цьому проєкті закону не має головної правки, якої вимагало суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників. Згідно з проголосованим законопроєктом, статки чиновників мають залишитись закритими від суспільства ще на рік.

А отже, позбавили громадян і журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту,

– заявили автори.

Тож вони закликали Володимира Зеленського накласти вето з пропозиціями, тобто:

повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану;

додати вимогу негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну.



Петиція набрала необхідну кількість голосів / Скриншот 24 Каналу

Що цьому передувало