Як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного: чи замінить він прихід до ТЦК

На початку квітня цього року на сайті Верховної Ради з’явилася інформація про те, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10062. Згідно з ним, електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати уже літом.

Наразі це добровільна процедура, тому якщо людина бажає, вона реєструється в електронному кабінеті. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Як буде працювати електронний кабінет військовозобов'язаного

Веніславський розповів, що держава має долучитися до того, щоб вся інформація про військовозобов'язаних була оцифрована. Він також зауважив, що наразі створення електронного кабінету військовозобов'язаного – добровільна процедура, проте з часом держава планує забезпечити створення таких кабінетів для всіх військовозобов'язаних.

За словами нардепа, такий електронний кабінет дозволить військовозобов'язаним актуалізувати свої дані в будь-який час і з будь-якої точки світу.

Це є альтернативою фізичного приходу до ТЦК СП для оновлення даних, людина дистанційно з будь-якого місця України чи світу, якщо ми говоримо про перебування за кордоном, може актуалізувати свої дані, і вона виконає вимогу закону,

– зазначив Веніславський.

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