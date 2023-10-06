Наскільки надійний е-реєстр для військовослужбовців "Оберіг": Костенко відповів

Верховна Рада 5 жовтня проголосувала за правки до законопроєкту про е-реєстр військовозобов'язаних, де міститимуться всі дані про наших захисників. Зламати такий реєстр буде доволі важко.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Роман Костенко. Він наголосив, що за безпеку реєстру ручався сам очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає 24 Канал.

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Наскільки надійним є е-реєстр для збереження даних

Костенко наголосив, що він особисто розмовляв з Федоровим стосовно питання зламу даних з е-реєстру. Однак міністр запевнив, що створений контур "не має навіть натяку на те, що він буде зламаний".

Але ми живемо в цифровому світі, тому в мене теж є таке питання. Тому тут ми можемо довіряти безпосередньо людям, які мають освіту програміста,

– наголосив він.

Водночас секретар комітету Ради наголосив, що все ж не час відмовлятися від дублювальних паралельних паперових реєстрів, щоб взагалі не залишитися без бази військовозобов'язаних. Однак він сподівається, що все ж цей реєстр буде надійно захищений.

Які дані будуть відображатися в е-реєстрі

Костенко наголосив, що законопроєкт, за який проголосували народні обранці, покликаний зробити так, щоб дані правоохоронних чи інших органах були пов'язані між собою. Це треба для того, щоб люди могли додавати туди певну інформацію або брати інформацію з інших реєстрів, адже це все буде відображатися в єдиній базі в реєстрі.

"Основне це будуть дані про військовослужбовця, про його цивільне життя: де народився, скільки років, яка в нього цивільна освіта, військово-облікова спеціальність, де він стоїть на обліку й інша інформація з усіх реєстрів", – підкреслив секретар.

Крім того, у реєстрі також міститиметься інформація щодо сімейного стану військовозобов'язаного, його відстрочки, навчання та лікування.

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