В Україні запрацював е-реєстр "Оберіг": які дані про військозобов'язаного будуть у ньому

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, електронний реєстр "Оберіг" вже наповнений майже 90 відсотками основної інформації. У комітеті Ради з нацбезпеки розповіли, які саме дані про військовозобов'язаного зберігатимуться у реєстрі.

5 жовтня Верховна Рада проголосувала за правки до законопроєкту про е-реєстр військовозобов'язаних. Вони дозволяють об'єднати реєстри, які є в правоохоронних та інших органах, передає 24 Канал.

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Які дані містяться в "Оберезі"

За словами секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, в реєстрі міститиметься різноманітна інформація про військовозобов'язаного:

де народився;

скільки років;

цивільна освіта;

військово-облікова спеціальність;

де стоїть на військовому обліку;

інформація щодо сімейного стану,

наявність відстрочки – де навчається, або лікується тощо.

У реєстрі зберігатиметься інформація з усіх інших реєстрів, які будуть до нього також підключені, зазначив посадовець.

Електронний реєстр військовозобов'язаних: що відомо