В Україні запрацював е-реєстр "Оберіг": які дані про військозобов'язаного будуть у ньому
За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, електронний реєстр "Оберіг" вже наповнений майже 90 відсотками основної інформації. У комітеті Ради з нацбезпеки розповіли, які саме дані про військовозобов'язаного зберігатимуться у реєстрі.
5 жовтня Верховна Рада проголосувала за правки до законопроєкту про е-реєстр військовозобов'язаних. Вони дозволяють об'єднати реєстри, які є в правоохоронних та інших органах, передає 24 Канал.
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Які дані містяться в "Оберезі"
За словами секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, в реєстрі міститиметься різноманітна інформація про військовозобов'язаного:
- де народився;
- скільки років;
- цивільна освіта;
- військово-облікова спеціальність;
- де стоїть на військовому обліку;
- інформація щодо сімейного стану,
- наявність відстрочки – де навчається, або лікується тощо.
У реєстрі зберігатиметься інформація з усіх інших реєстрів, які будуть до нього також підключені, зазначив посадовець.
Електронний реєстр військовозобов'язаних: що відомо
- Закон про єдиний електронний реєстр призовників схвалили ще у 2017 році. Формально реєстр запустили 28 березня 2022 року.
- Наразі реєстр під назвою "Оберіг" майже готовий – на 90 відсотків. Його ще планують доопрацювати.
- Видавати через нього електронні повістки наразі не будуть. Такого механізму поки немає.
- За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, реєстр надійно захищений від взломів.