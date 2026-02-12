Хто й на що саме може отримати нову допомогу від уряду?

Про те, як оформити нову допомогу та хто може нею скористатися, йдеться у повідомленні Юлії Свириденко.

Внаслідок воєнних дій люди вимушено покидають домівки та шукають нове більш безпечне місце для життя. Щоб допомогти цим людям держава створює окремий механізм.

Мета проєкту – побутова стабільність родин та легша адаптація до нових умов.

Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори,

– пояснює Свириденко.

Прем'єр-міністерка каже, що допомогти людям швидше повернутися до нормального життя – це одне з основних завдань держави. Так, механізм підтримки передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім'ю (близько 430 тисяч гривень );

); строк повернення – до 15 років ;

; відсотки банкам компенсує держава – для отримувачів позика без нарахувань.

Щоб оформити допомогу, українцям потрібно звертатися до органів місцевої влади за новим місцем проживання. Необхідно подати заяву від одного з повнолітніх членів родини, а також додати довідку про визнання осіб постраждалими.

Після того як документи розглянуть і заявку погодять, кошти виплатить уповноважений банк. Структуру оберуть згодом за конкурсом.

Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі,

– додала прем'єрка.

Також відомо, що більш детальні роз'яснення з'являться незабаром від МВС, зокрема опублікують повний перелік документів необхідний для оформлення державної підтримки.

Які надзвичайні ситуації передбачає законодавство України?

Юлія Свириденко зазначила, що новий вид допомоги розповсюджується на всі види надзвичайних ситуацій, передбачених українським законодавством.

На сайті Верховної Ради можна знайти "Національний класифікатор" – документ, де йтиметься про визначення та класифікації в Україні, окрема щодо надзвичайних ситуацій.

Так, матеріал пояснює, що екстремальні умови в Україні, визначені такими видами:

подія техногенного характеру;

природного характеру;

соціального характеру;

воєнного характеру.

Отже, українці мають право отримати відповідну нову допомогу в усіх 4 напрямках, якщо виникне одна з ситуацій. Проте враховуючи воєнний стан, нині допомога розв'язуватиме проблеми саме цього виду.

Яку допомогу очікувати українцям у 2026 році?

Нещодавно пройшла нарада Зеленського з прем'єр-міністеркою Свириденко, де погодили нові програми підтримки людей, зокрема в надзвичайній енергетичній ситуації.

Водночас міністр енергетики Шмигаль повідомив, що Україна очікує додаткову грошову допомогу від Німеччини. Транш спрямують у Фонд підтримки енергетики.

Відомо, що Німеччина регулярно допомагає Україні, щоб розв'язати проблеми в енергетиці, та вже стала найщедрішим партнером Фонду, а відповідно й України.