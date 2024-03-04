Що означають ці гарантії

Ці гарантії стосуються експорту України та сприяють його розвитку та покращенню. Наприклад вони роблять інвестиції в Україну для шведських компаній простішими та безпечнішими.

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Також це має дозволити експортувати товари першої потреби в Україну та сприяти її економічному відновленню.

Зауважте! У Києві планують відкрити офіс торгового секретаря Швеції і призначити відповідну людину на цю посаду.

Міністр з питань співробітництва, розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл повідомив, що такі зміни повинні залучити інвестиції шведських компаній в Україну.

Це є конкретним прикладом роботи уряду над зміцненням синергії між допомогою, торгівлею та розвитком бізнесу,

– сказав він.

Нагадаємо! Нині Україна наближається до довоєнних обсягів експорту. Зокрема, це стосується портів Великої Одеси, які транспортують товар морським коридором. Саме на них та дунайські порти припадає 90% усього експорту країни, а у лютому через ці точки вдалося відправити 8 мільйонів тонн продукції