Що означають ці гарантії
Ці гарантії стосуються експорту України та сприяють його розвитку та покращенню. Наприклад вони роблять інвестиції в Україну для шведських компаній простішими та безпечнішими.
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Також це має дозволити експортувати товари першої потреби в Україну та сприяти її економічному відновленню.
Міністр з питань співробітництва, розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл повідомив, що такі зміни повинні залучити інвестиції шведських компаній в Україну.
Це є конкретним прикладом роботи уряду над зміцненням синергії між допомогою, торгівлею та розвитком бізнесу,
– сказав він.