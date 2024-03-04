Что означают эти гарантии

Эти гарантии касаются экспорта Украины и способствуют его развитию и улучшению. Например, они делают инвестиции в Украину для шведских компаний проще и безопаснее.

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Также это должно позволить экспортировать товары первой необходимости в Украину и способствовать ее экономическому восстановлению.

Обратите внимание! В Киеве планируют открыть офис торгового секретаря Швеции и назначить соответствующего человека на эту должность.

Министр по вопросам сотрудничества, развития и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл сообщил, что такие изменения должны привлечь инвестиции шведских компаний в Украину.

Это является конкретным примером работы правительства над укреплением синергии между помощью, торговлей и развитием бизнеса,

– сказал он.

Напомним! Сейчас Украина приближается к довоенным объемам экспорта. В частности это касается портов Большой Одессы, которые транспортируют товар морским коридором. Именно на них и дунайские порты приходится 90% всего экспорта страны, а в феврале через эти точки удалось отправить 8 миллионов тонн продукции.