Что означают эти гарантии
Эти гарантии касаются экспорта Украины и способствуют его развитию и улучшению. Например, они делают инвестиции в Украину для шведских компаний проще и безопаснее.
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Также это должно позволить экспортировать товары первой необходимости в Украину и способствовать ее экономическому восстановлению.
Министр по вопросам сотрудничества, развития и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл сообщил, что такие изменения должны привлечь инвестиции шведских компаний в Украину.
Это является конкретным примером работы правительства над укреплением синергии между помощью, торговлей и развитием бизнеса,
– сказал он.