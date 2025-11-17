Що відомо про доєднання Помпео до компанії?

З метою посилення своєї міжнародної репутації Fire Point відкриває новий завод у Данії та залучає відомих представників індустрії, пише 24 Канал з посиланням на AP.

Компанія також прагне розширити виробництво бойових крилатих ракет, плануючи більш ніж удвічі збільшити нинішні потужності. Однак увага суспільства залишається пильною через триваюче антикорупційне розслідування.

Керівництво Fire Point наполягає, що їм нема чого приховувати й що вони працюють за суворими протоколами воєнного стану. Критики ж ставлять під сумнів:

непрозоре походження компанії; монополію на контракти з Міноборони; можливі зв’язки з Тимуром Міндічем.

Fire Point до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року була майже невідомою. Але нині звітує про приблизно 1 мільярдів доларів доходу за цей рік. Компанія також будує завод у Данії для виробництва важливого ракетного палива.

Цікаво! Advisory board було створено 12 листопада, і до його складу увійшов Помпео. До ради приєднаються ще троє осіб.

Що відомо про Fire Point?

Спираючись на успіх ударного дрона FP-1, компанія тепер планує нарощувати виробництво крилатих ракет. Вони дуже мають попит в Україні,оскільки західних ракет все ще бракує.

Fire Point успішно випробувала Flamingo в бойових умовах щонайменше чотири. Наприкінці серпня її використали для удару по базі ФСБ в Армянську на окупованому Кримському півострові. Цього тижня ракету застосували для удару по цілях у російському Орлі.

Fire Point є одним із ключових отримувачів так званої "данської моделі" – механізму фінансування, започаткованого Данією, відповідно до якого іноземні уряди безпосередньо фінансують українські оборонні компанії замість закупівлі озброєнь у власній оборонній промисловості для подальшої передачі Україні. У Данії будують завод із виробництва твердого ракетного палива, зокрема й для Flamingo.

Але швидке зростання компанії затьмарює розслідування українських антикорупційних органів. Слідчі перевіряють, чи Fire Point завищувала ціни на комплектуючі або кількість дронів у контрактах із Міноборони щодо FP-1, а також аналізують можливі зв’язки з Міндічем,

– йдеться у матеріалі.

Важливо! Антикорупційні органи заявили, що вони не розслідують Flamingo.

Депутати поставили під сумнів Fire Point через:

її очевидну монополію на далекобійні дрони; здатність отримувати прибуткові контракти, попри недавню появу на ринку; непрозору структуру власності.

Законним власником значиться Єгор Скалига, який має зв’язки з індустрією розваг – як і Міндіч. Засновник компанії Денис Штілерман повідомив, що він є мажоритарним власником, а Скалига володіє 2%.

Цікаво! Зокрема у неділю інженери компанії намалювали рожевого фламінго на одній з ракет Flamingo, придбаній за кошти краудфандингової кампанії чеської організації Weapons to Ukraine. Вартість кожної ракети – приблизно 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у вересні Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Про це писав "Мілітарний".

Зокрема компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет – FP-7 та FP-9.

Головна увага компанії наразі зосереджена на балістиці та ППО.

Що відомо про ситуацію з корупцією?