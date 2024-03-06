Що з ціною біткойна
На зростання вартості біткойна вплинули вливання грошей інвесторами в криптопродукти, що торгуються на спотовій біржі США, а також перспектива того, що глобальні процентні ставки можуть впасти.
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Останнє стрімке ралі криптовалюти може мати більше підстав, ніж у 2021 році, адже все більше інституційних інвесторів вкладають гроші, які можуть допомогти біткойну зберегти свої високі позиції.
З жовтня біткойн зріс на 160%, з яких 44% припало на лютий. Ці показники сильно контрастують з 2022 роком, саме тоді крипторинок увійшов до у 18-місячну криптозиму наповнену низкою гучних корпоративних банкрутств та скандалів.
Біткойн, по суті, йшов вгору протягом кількох днів… це нормально бачити невелику фіксацію прибутку, коли якийсь актив росте так швидко,
– сказав Стів Сосник, головний стратег Interactive Brokers.
Біткойн отримав імпульс від перспективи зниження Федеральною резервною системою відсоткових ставок у США. Це часто спонукає інвесторів перенаправляти капітал в активи, які є більш прибутковими або волатильними.