Що з ціною біткойна

На зростання вартості біткойна вплинули вливання грошей інвесторами в криптопродукти, що торгуються на спотовій біржі США, а також перспектива того, що глобальні процентні ставки можуть впасти.

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Останнє стрімке ралі криптовалюти може мати більше підстав, ніж у 2021 році, адже все більше інституційних інвесторів вкладають гроші, які можуть допомогти біткойну зберегти свої високі позиції.

З жовтня біткойн зріс на 160%, з яких 44% припало на лютий. Ці показники сильно контрастують з 2022 роком, саме тоді крипторинок увійшов до у 18-місячну криптозиму наповнену низкою гучних корпоративних банкрутств та скандалів.

Біткойн, по суті, йшов вгору протягом кількох днів… це нормально бачити невелику фіксацію прибутку, коли якийсь актив росте так швидко,

– сказав Стів Сосник, головний стратег Interactive Brokers.

Нагадаємо! Чисті потоки в 10 найбільших спотових біткойн-фондів США досягли 2,2 мільярда доларів за тиждень, з яких понад 2 мільярди доларів потрапило в iShares Bitcoin Trust компанії BlackRock.

Біткойн отримав імпульс від перспективи зниження Федеральною резервною системою відсоткових ставок у США. Це часто спонукає інвесторів перенаправляти капітал в активи, які є більш прибутковими або волатильними.

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