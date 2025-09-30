Що відомо про злочин?

Сума збитків становить близько мільйона гривень, пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Читайте також На Львівщині невідомі побили ветерана: що розповіли в поліції

На сайті поліції повідомили, що шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані колишніх військовополонених. Потім вони телефонували їм, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів.

Володіючи інформацією про службу потерпілих у ЗСУ, їх перебування у полоні, шахраї зловживали довірою та вразливим психологічним станом військових,

– розповіли у Нацполіції.

У ході досудового розслідування встановлено: шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через "технічні проблеми" кошти не були зараховані. Далі злочинці виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками.

Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та придбання товарів у таких місцях:

ювелірних магазинах; торгівельних мережах електроніки; продуктових і алкогольних супермаркетах.

Зауважте! Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти.

Яка сума збитків?

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тисяч гривень у різній валюті й золоті прикраси, придбані коштом військових. Обох братів затримано в порядку статті 208 КПК України.

Від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників,

– наголосили у поліції.

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру:

за створення та участь у злочинній організації (частина 1, частина 2 статті 255 Кримінального кодексу України); шахрайство, вчинене злочинною організацією у великих розмірах (частина 4 статті 28, частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України).

Важливо! Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що ще розкрили в українській поліції?

На Черкащині викрили схему розкрадання державного газу. Вона завдала збитків понад 138 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зверніть увагу! Раніше про підозру вже повідомили одному з колишніх голів правління цієї компанії, дії якого завдали понад 251 мільйон гривень збитків.

Про що попереджають українців?