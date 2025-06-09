Віддав життя за Україну: у лікарні помер Едуард Епереші

На Facebook-сторінці Печеніжинської громади повідомили про смерть земляка Едуарда Епереші, передає 24 Канал.

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Трагічна втрата

Едуарда Епереші – 1967 року народження, родом з Печеніжина. Чоловік служив старшим сержантом, старшим хіміком взводу РХБЗ у Нацгвардії.

Він був мужнім воїном, щирим побратимом і гідним сином України. Едуард віддав своє життя, захищаючи кожного з нас,

– йдеться у повідомленні громади.

Епереші помер у лікарні 7 червня.

До слова, на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинула Катерина Троян із позивним "Мяу".Операторка FPV-дронів мала понад 1000 успішних вильотів і служила у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

На війні загинув пілот-бомбер Костянтин Єгошин із 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.