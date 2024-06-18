Майно на 300 тисяч доларів і зв'язки з Шилом: Bihus․Info викрили колишнього посадовця УЗ

Родина колишнього посадовця УЗ одразу після його звільнення "обросла" майном на 300 тисяч доларів. А ще Кріцин пов'язаний із колишнім працівником СБУ Артемом Шилом.

Едуард Кріцин кілька років працював в Укрзалізниці, до того – в СБУ, де певний час був керівником Артема Шила. Коли в його кабінеті відбувалися обшуки у справі Шила, правоохоронці знайшли в Кріцина 17 тисяч доларів. Але підозру йому ніхто не вручив.

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Хто такий Едуард Кріцин і що відомо про його статки

Едуард Кріцин з 2021 року працював директором з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці. У вересні 2023-го термін його контракту закінчився, і він пішов з посади. Одразу після цього у його родини почали з'являтися нові і дорогі активи. Так, у листопаді 2023 року на доньку Кріцина оформили нову Toyota Camry Hybrid. Ціни на такі стартують з 34,5 тисячі доларів,

– розповідають Bihus.Info.

А в лютому 2024 року в його доньки з'явилася нерухомість у київському ЖК "Французький квартал": квартира площею 83 метри квадратні, паркомісце та веломісце. Свого бізнесу дівчина не має, як ФОП не зареєстрована.

У ЖК журналісти часто зустрічали самого Кріцина, зокрема зранку за кермом. Та експосадовець пояснив: у комплексі не живе, а навідує друзів.

Щодо майна, записаного на доньку, чоловік розповів, що допоміг дочці придбати квартиру. Нібито за збереження, дохід від продажу двох автівок родини (загалом 59,6 тисячі доларів) та позику у розмірі 100 тисяч доларів.

Розслідувачі підрахували: остання опублікована декларація Едуарда Кріцина за 2022 рік містить дані про 100 тисяч доларів та 500 тисяч гривень заощаджень. Його річний дохід (зарплата та пенсія) складав 2,1 мільйона гривень. А майно доньки коштує понад 300 тисяч доларів.

Який зв'язок між Кріциним і Шилом

У травні 2023 року Кріцин ще був на посаді в Укрзалізниці. НАБУ і САП вилучили в його кабінеті понад 17 тисяч доларів і мобільні. Тоді розслідували кримінальне провадження щодо заволодіння коштами УЗ, підозри вручили ексраднику Офісу президента та працівнику СБУ Артему Шилу. Слідчі встановили, що Шило входив до групи, яка сприяла перемогам конкретних фірм на закупівлях Укрзалізниці і, відповідно, заробляла за рахунок завищення вартості товарів.

"Перебуваючи на посаді першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, Шило відправив листи-попередження до Укрзалізниці про зв'язки частини учасників тендерів з Росією. Зокрема, такі листи-попередження приходили і на ім'я Едуарда Кріцина. Таким чином, за версією слідства, Шило намагався відсторонити від участі у торгах конкурентів "потрібних" фірм. Ті, в свою чергу, також мали зв'язки з Росією, але про це він Укрзалізницю не повідомляв", – деталізували журналісти.

Кріцин не є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, хоча в нього відбулися обшуки та були вилучені речі.

Цікаво, що Шило був підлеглим Кріцина в 2015 – 2016 роках, коли той очолював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Також Кріцин у різні роки очолював управління Служби безпеки на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Дружина та старша донька Едуарда Кріцина були бізнеспартнерками по "Бухгалтерському центру "Альфа-Омега" дружини Артема Шила – Ірини.

Як просувається справа Артема Шила

Артема Шила та інших шість членів його групи підозрюють у незаконному заволодінні 94,8 мільйона гривень під час закупівлі трансформаторів. 4 квітня його взяли під варту з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень.