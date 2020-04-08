Дівчинку вдарило струмом у шкільній їдальні: заступнику директора повідомили про підозру

У Києві дівчинку вдарило струмом у шкільній їдальні. Через це заступнику директора повідомили про підозру.

Прокуратура повідомила про підозру заступнику директора загальноосвітньої школи столиці. Через його недбалість постраждала дитина.

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Інцидент стався ще на початку квітня 2018 року. Першокласниця у шкільній їдальні торкнулась руками до металевої підставки столу, яка вдарила електричним струмом. У результаті дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У ході слідчих дій правоохоронці встановили, що заступник директора халатно поставився до своїх обов’язків. Він не перевірив ізоляцію електроустановок у закладі та допустив у приміщення персонал і учнів.