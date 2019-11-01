Київському національному університету 185 років: цікаві факти
Київський національний університет, який був заснований в 1834 році, святкує своє 185-річчя. До університету почали прибувати іноземні делегації.
Першими привітати університет з річницею приїхала польська делегація, повідомляє офіційна сторінка КНУ у фейсбук.
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Міжнародний круглий стіл відбувся за участі представників університету імені Адама Міцкевича та Люблінського університету імені Марії Кюрі-Складовської.
Одна з перших світлин головного корпусу / фото gorodkiev
Історія університету
- університет був заснований за поданням владних кіл Російської імперії та носив ім'я Володимира Великого;
- другий університет на території України, що входила до складу Росії (перший був заснований в Харкові);
- 28 серпня 1834 року відбулись перші пари в стінах університету;
- 62 – така кількість студентів навчалась на єдиному на той час філософському факультеті;
- 1939 – в цьому році університету присвоїли ім'я українського поета Тараса Шевченка;
- 1943 – в цей рік війська нацистської Німеччини висадили в повітря головний корпус та бібліотеку університету під час відступу з Києва;
- 2009 рік – університету надано статус автономного навчального дослідницького закладу.
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КНУ сьогодні
- всього студентів: 23 686
- всього викладачів: 2 656
- всього факультетів: 12
- всього інститутів: 8
- всього коледжів: 2
Головний корпус сьогодні / фото 24 канал
Рейтинги
В 2019 році університет КНУ увійшов у 350 найкращих вишів Східної Європи та Центральної Азії.
Зайняв 29 місце, та отримав такі оцінки
- Академічна репутація: 86 / 100
- Репутація серед роботодавців: 76 / 100
- Загальний бал: 73,5 / 100
Відеопривітання університету
Адміністрація показала старі світлини університету - дивитися відео: