Київському національному університету 185 років: цікаві факти

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КНУ може похвалитися значними здобутками
КНУ може похвалитися значними здобутками / Juanedc from Zaragoza, España

Київський національний університет, який був заснований в 1834 році, святкує своє 185-річчя. До університету почали прибувати іноземні делегації.

Першими привітати університет з річницею приїхала польська делегація, повідомляє офіційна сторінка КНУ у фейсбук.

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Міжнародний круглий стіл відбувся за участі представників університету імені Адама Міцкевича та Люблінського університету імені Марії Кюрі-Складовської.


Одна з перших світлин головного корпусу / фото gorodkiev

  • університет був заснований за поданням владних кіл Російської імперії та носив ім'я Володимира Великого;
  • другий університет на території України, що входила до складу Росії (перший був заснований в Харкові);
  • 28 серпня 1834 року відбулись перші пари в стінах університету;
  • 62 – така кількість студентів навчалась на єдиному на той час філософському факультеті;
  • 1939 – в цьому році університету присвоїли ім'я українського поета Тараса Шевченка;
  • 1943 – в цей рік війська нацистської Німеччини висадили в повітря головний корпус та бібліотеку університету під час відступу з Києва;
  • 2009 рік – університету надано статус автономного навчального дослідницького закладу.

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  • всього студентів: 23 686
  • всього викладачів: 2 656
  • всього факультетів: 12
  • всього інститутів: 8
  • всього коледжів: 2


Головний корпус сьогодні / фото 24 канал

В 2019 році університет КНУ увійшов у 350 найкращих вишів Східної Європи та Центральної Азії.

Зайняв 29 місце, та отримав такі оцінки

  • Академічна репутація: 86 / 100
  • Репутація серед роботодавців: 76 / 100
  • Загальний бал: 73,5 / 100

Адміністрація показала старі світлини університету - дивитися відео:

 
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