Дженнифер Лопес передала в школу запас пищи после поста учительницы о голодном ученике: видео
Известная певица Дженнифер Лопес передала годовой запас продуктов начальной школе. Звезду поразил пост учительницы о голодного ученика.
Учителя школы, что в штате Теннесси, сами старались помочь сбором денег для закупки продуктов, - рассказала одна из педагогов на своей странице в фейсбук.
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После уроков к учительнице школы Брук Гоинс подошел ученик и спросил: "когда придет ли та женщина, которая всегда кладет еду ему в рюкзак". Учительница ответила, что на той неделе сотрудница школы, которая отвечает за продукты, больше не придет.
Брук Гоинс вместе с коллегами сами начали собирать деньги, однако эта история сильно расстроила учительницу, и она решила поделиться ею в фейсбук. На пост откликнулись Дженнифер Лопес и ее жених.
Певица записала видеообращение и передала годовой запас продуктов в школы.
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Обращение Дженнифер Лопес к ученикам школы-смотрите видео:
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