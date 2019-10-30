Дженнифер Лопес передала в школу запас пищи после поста учительницы о голодном ученике: видео

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Дженнифер Лопес решила откликнуться на пост
Дженнифер Лопес решила откликнуться на пост / Радио Люкс

Известная певица Дженнифер Лопес передала годовой запас продуктов начальной школе. Звезду поразил пост учительницы о голодного ученика.

Учителя школы, что в штате Теннесси, сами старались помочь сбором денег для закупки продуктов, - рассказала одна из педагогов на своей странице в фейсбук.

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После уроков к учительнице школы Брук Гоинс подошел ученик и спросил: "когда придет ли та женщина, которая всегда кладет еду ему в рюкзак". Учительница ответила, что на той неделе сотрудница школы, которая отвечает за продукты, больше не придет.

Брук Гоинс вместе с коллегами сами начали собирать деньги, однако эта история сильно расстроила учительницу, и она решила поделиться ею в фейсбук. На пост откликнулись Дженнифер Лопес и ее жених.

Певица записала видеообращение и передала годовой запас продуктов в школы.

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Обращение Дженнифер Лопес к ученикам школы-смотрите видео:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When we heard about the students and amazing teachers at Jacksboro Elementary in Tennessee, we knew we had to help.  We heard teachers were helping students bring home food when they didn't have enough.  When we saw this story, it brought tears not just to my eyes, but Alex's as well!  I don’t know if you guys know, but Alex and I are part owners in a company called Tiller & Hatch, and we decided to donate a years worth of of their yummy, healthy meals, for the students and their school’s food pantry. This is why being a business owner, and having actual ownership in companies (not licensing), is so important to me and Alex, especially as Latinos. It's about showing our community, this is what life can be. You can take charge and take ownership. It allows us to have a say in creating things that make people's lives better and have partners that share our passion for giving back. Because giving back and being there for others is really what matters most ️️️ We are happy to be in business with partners who also believe no child should EVER have to go to sleep hungry. Everyone should have access to delicious, nutritious food. This was my favorite moment of the month and it’s one of the best things we’ve been able to do. @tillerandhatch #tillerandhatch

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Теги: LifeStyle Учеба Школа Дженнифер Лопес Новости США
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