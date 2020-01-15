В частной школе в Одессе учительница избила ученика: видео

В одесской частной школе учительница избила 8-летнего школьника, потому что тот без разрешения вышел в туалет. Инцидент сняли камеры наблюдения.

О поведении агрессивной учительницы рассказала мать мальчика Наталья Гункинова, пишет Vgorode.

Похоже: Избили и заставили раздеться: одесских лицеистов подозревают в насилии над ребенком

Сообщается, что ученик хотел выйти в туалет, но учительница не позволила. Это вызвало конфликт, после чего учительница решила "воспитать" мальчика. На видео видно как педагог наносит несколько ударов.

По словам матери потерпевшего, ее сыну недавно сделали операцию, а после избиения школьник пожаловался на боли в животе. Врачи диагностировали ему ушиб паха.

Наталья Гункинова требовала извинений от администрации школы. Женщине сообщили, что учительницу уже уволили, а выплачивать компенсацию не собираются.

В школе, где учился мальчик, занимается по 8 детей в классе, а обучение стоит 9 тысяч гривен ежемесячно.

Важно: Террор в школе: советы родителям, как уберечь ребенка от травли