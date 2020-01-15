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В частной школе в Одессе учительница избила ученика: видео

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Женщину уже уволили из школы / Факты

В одесской частной школе учительница избила 8-летнего школьника, потому что тот без разрешения вышел в туалет. Инцидент сняли камеры наблюдения.

О поведении агрессивной учительницы рассказала мать мальчика Наталья Гункинова, пишет Vgorode.

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Сообщается, что ученик хотел выйти в туалет, но учительница не позволила. Это вызвало конфликт, после чего учительница решила "воспитать" мальчика. На видео видно как педагог наносит несколько ударов.

По словам матери потерпевшего, ее сыну недавно сделали операцию, а после избиения школьник пожаловался на боли в животе. Врачи диагностировали ему ушиб паха.

Наталья Гункинова требовала извинений от администрации школы. Женщине сообщили, что учительницу уже уволили, а выплачивать компенсацию не собираются.

В школе, где учился мальчик, занимается по 8 детей в классе, а обучение стоит 9 тысяч гривен ежемесячно.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Образование в Украине Дети и несовершеннолетние Учителя Школа Новости Одессы Буллинг
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