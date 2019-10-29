В Киеве заработала школа с крымскотатарским языком преподавания

Новый учебный год начался в воскресной школе с изучением крымскотатарского языка, истории и культуры. Школа открыта для всех желающих.

Школа работает при Малой академии наук Украины по инициативе общественной организации "Алем", сообщает Укринформ.

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Наши занятия по языку, культуре и истории проходят в интерактивной форме. С этой целью мы планируем экскурсии на телеканал АТR, на радио "Мейдан",

– рассказала председатель правления "Алема" Эсма Аджиева.

Как рассказывает Эсма Аджиева, в прошлом году в рамках МАН защитились 12 учеников школы, половина которых родом из Крыма, остальные просто интересуются полуостровом.

В последние годы возрос интерес к крымской культуре со стороны украинцев. По словам главы "Алема", что с крымскотатарского языка переводится как "мир", для многих учеников школа не только учреждение образования, но и личная связь с Крымом.

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Сколько в Украине школ с преподаванием на языках национальных меньшинств?

Согласно статистике, в Украине 1% государственных школ с преподаванием на языках национальных меньшинств, и 3,9% в частных школах (статистика без учета русскоязычных школ).