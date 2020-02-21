В Одессе 12-летний школьник угнал авто и уснул в нем: фото, видео
В Одессе 12-летний школьник ночью угнал открытое авто, чтобы покататься. Через 5 кварталов от места угона парень остановил машину за гаражами и уснул.
Об инциденте сообщает пресс-служба Одесского управления Национальной полиции.
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Парня нашли полицейские, которых вызвал владелец Nissan.
29-летний владелец авто рассказал правоохранителям, что забыл ключи в машине и не закрыл ее. Инцидент произошел на улице Святослава Рихтера.
Авто нашли уже утром / фото: ЧП
Правоохранители рассказали, что подросток уже не впервые нарушает закон.
Парень не впервые попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных процессах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля,
– рассказал начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.
Полиция уже внесла сведения в реестр досудебных заседаний по факту незаконного завладения авто.
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Видео оформления правонарушения – смотреть видео: