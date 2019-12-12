У Києві агресивна вчителька принижувала дітей: поліція відкрила справу

В одній зі шкіл Подільського району Києва вчителька матюкалася та принижувала школярів. Одній з дівчат через крик педагога стало зле.

До поліції Київщини звернулися батьки учнів. За їхньою інформацією, вчителька жорстоко поводилася із дітьми, принижувала їх та безпідставно звинувачувала.

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Жінка довела школярку до того, що їй довелося звернутися у медпункт через погане самопочуття. Факт булінгу підтвердив керівник школи. З отриманої характеристики випливає, що жінка агресивна, нецензурно лається на колег, батьків школярів і навіть самих учнів.

У поліції склали два адміністративні протоколи: один за статтею про дрібне хуліганство та один через булінг.