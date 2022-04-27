"Ефект бумеранга": росіяни випустили снаряд по позиціях ЗСУ й одразу відправилися в пекло

Українські захисники показали епічне знищення техніки ворога. Окупанти випустили снаряд, по позиціях наших воїнів, проте трапилося те, що називають "ефектом бумеранга".

Відео знищення танка оприлюднив Генштаб Збройних Сил України 26 квітня. На ньому показано роботу протитанкового ракетного комплексу.

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Запис зробили бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. На екрані ПТРК помітно танк росіян, який робить постріл. Ворожі танкісти, ймовірно, не знали, що в них уже дещо летить.

"Ефект бумерангу" для російських окупантів. Ледь встигли вороги випустити снаряд з танка по українських позиціях, як одразу відправились в пекло,

– написали в Генштабі.

Після влучання у танк ворога воїн ЗСУ радісно викрикнув. А ось чи встигли щось сказати росіяни – невідомо.

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Інше ефектне знищення напередодні

Днем раніше українські воїни показали інше відео неймовірного знищення техніки ворогів. На оприлюдненому записі лише за 3 хвилини знищили 4 танки. Один із них був на краю лісосмуги, а решта танкістів думали, що сховалися.

Проте їхні танки були досить помітними та вкрай вразливими. Тому ці машини ворогів на Ізюмському напрямку відчули на собі постріли "Стугна-П".

Скільки людей і техніки втратили росіяни від 24 лютого

22 100 солдатів;

918 танків;

2308 бойових броньованих машин;

416 артилерійських систем;

149 реактивних систем залпового вогню;

69 засобів протиповітряної оборони;

184 літаків;

154 гелікоптерів;

1643 одиниць автомобільної техніки;

8 кораблів;

76 цистерн з паливом;

205 безпілотників.

Ці дані подали в Генштабі ЗСУ зранку 26 квітня. Проте протягом доби кількість ліквідованих росіян продовжувала зростати.

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