Ефект доміно, – Фурса про наслідки для світу у разі жорстких санкцій для Росії

США можуть відключити Росію від платіжної системи SWIFT у разі ескалації проти України. Американці побоюються застосовувати подібний крок через ризики для світової економіки.

Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, американці мають мало відносин із російською економікою, але все одно поводяться обережно.

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"У Росії немаленька економіка і якщо її економіку вбивати, це може мати ефект доміно", – пояснив він.

Фурса: "Енергетичний шок" для Європи

Фурса відзначив, що можливе енергетичне ембарго проти Росії, яке теж розглядають як санкції, будуть дуже болісними для Європи, враховуючи "енергетичний шок", який відбувся восени 2021 року.

Перш за все – шок супервисоких цін на газ. Загалом у проблемах з енергетикою варто розуміти, що це шок цієї зими. Для Європи наступної зими це буде набагато легше,

– сказав інвестиційний банкір.

Для України добра новина полягає в тому, що про можливі жорсткі санкції вже говорять. Якщо про це вже говорять у контексті потенційної російської агресії, це створює імідж Росії у всьому світі як агресорки. "Це має лякати, буде попередженням", – додав він.

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